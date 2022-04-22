Salvatore Ferragamo تقدّم مجموعتها الحصرية لشهر رمضان المبارك

المصدر: الإمارات اليوم

تستهل دار الأزياء الإيطالية الفاخرة Salvatore Ferragamo روح الموسم من خلال قطع مصممة حصرياً للمناسبة وذلك ضمن إصدار خاص لمنطقة الشرق الأوسط - تقدم الدار تصاميم كلاسيكية تمت إعادة ترجمتها بالإضافة إلى أزياء مصممة خصيصاً للشهر الكريم وستكون متاحة لفترة محدودة عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

مع إصدار خاص من أحذية mule المكشوفة عند الكاحل حيث تتميز بكعب منكسر وجزء علوي معدني أرجواني داكن، مصمم من جلد النابا الرقيق والناعم للغاية.

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