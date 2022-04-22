مارلي نيويورك تقدم مجموعة «Tip-Top»

المصدر: الإمارات اليوم

يظل الابتكار والبراعة الفنية أساسيان جداً بالنسبة لمارلي، تعززهما مجموعة Tip-Top بروح مرحة ملونة. ويخلق هذا الاتجاه صورةً غير متماثلة تتحدى الخيال لتأخذ شكلاً عصرياً.

وكشفت مارلي نيويورك النقاب عن مجموعة «Tip-Top» الجديدة، وهي إضافة مثيرة لخطوط المجوهرات الحالية المُتعددة الاستخدامات والعصرية للعلامة التجارية. تتميز مجموعة «Tip-Top” بإعادة ابتكار سوار التنس التقليدي، وتضم تشكيلة متكاملة من الأقراط والخواتم والعقود.

تُعيد مارلي ابتكار أساور التنس التقليدية بإضافة مجموعة متنوعة ومُميزة من الأحجار الكريمة الملونة هرمية الشكل، تزين أطراف القطع. يتكرر هذا التصميم الملهم في الأقراط متدلية، وأخرى بشكل طارة، والصغيرة، والخواتم، إضافة إلى القلادات والعقود الطويلة التي تحفز أسلوب الخلط والتنسيق لتشكيل إطلالة مارلي متكاملة.

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