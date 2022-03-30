البطاطا الحلوة.. كنز من الفوائد الصحية

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

قد يساعدك اتباع نظام غذائي صحي على عيش حياة طويلة وصحية، وهناك بعض الأطعمة التي قد تحدث تحسناً جيداً في صحتك، ومنها البطاطا الحلوة التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن دراسة لجامعة هارفارد القول إن البطاطا الحلوة من أهم مصادر البيتا كاروتين، وهو عنصر يحوله الجسم إلى فيتامين أ، والمقصود هنا البطاطا الحلوة المغلية التي تحتفظ بمزيد من البيتا كاروتين والمغذيات الأكثر قابلية للامتصاص.

وتقول الدراسة إن البطاطا الحلوة قد تكون الأكثر صحة من بين جميع الخضروات، فيما تشير جمعية السرطان وجمعية القلب الأميركيتين إلى أن البطاطا الحلوة لها خصائص غذائية قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأكدت أبحاث سابقة أن البطاطا الحلوة لها آثار مفيدة في تخفيض مستويات الكوليسترول الضار، كما أن مؤشر نسبة السكر بها ليس مرتفعاً، ويتراوح من منخفض إلى متوسط ، اعتماداً على نوع البطاطا الحلوة وطريقة تحضيرها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news