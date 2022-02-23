أطعمة صديقة لصحة القلب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توصي جمعية القلب الأمريكية بإدراج أطعمة صحية صديقة للقلب في نظامك الغذائي، واضافة إلى الانتباه إلى نسبة الكوليسترول، وممارسة الرياضة، ومراقبة ضغط الدم، لابد من هذه المأكولات وفقا لأحدث تقرير من جمعية القلب الأمريكية نقلته «sputnikn»:

الخضروات الورقية

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الكثير من الفواكه والخضروات بشكل يومي، مع التركيز على الخضار الورقية باعتبارها واحدة من أكثر الخيارات كثافة بالمغذيات.

الخوخ والفاكهة القاتمة

توصي جمعية القلب الأمريكية بفاكه الخوخ على وجه التحديد باعتباره أحد الفواكه الأكثر كثافة بالمغذيات التي يجب تناولها، ويشير التقرير أيضا إلى أن تناول الفاكهة بأي شكل من الأشكال (طازجة أو مجمدة أو معلبة أو مجففة) يمكن أن يمنحك العناصر الغذائية التي يحتاجها قلبك، ولكن من المهم البحث عن السكر أو الملح المضاف.

الحبوب الكاملة

لابد من تناول الحبوب الكاملة على أساس يومي، بدلا من تناولها فقط بين الحين والآخر، حيث يمكنها أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السكتة الدماغية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب التاجية.

البقوليات

تعتبر البقوليات (مثل الفول والعدس والحمص) خيارا صحيا لقلبك لأنها غنية بالألياف والبروتينات، كما أنها تعد بديلا صحيا للبروتينات الحيوانية.

الأسماك

تعتبر الأسماك والأشكال الأخرى من المأكولات البحرية جزءا ممتازا من نظام غذائي صحي للقلب، وتذكر جمعية القلب الأمريكية حاليا أن تناولها مرتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة إذا تم تناولها كبديل للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

منتجات الألبان الخالية من الدسم

خلصت جمعية القلب الأمريكية إلى أنه على المدى الطويل، يمكن أن يساعد تناول منتجات الألبان قليلة الدهون في المساهمة في صحة القلب.

من الشائع أن تأتي منتجات الألبان قليلة الدسم بمزيد من السكر المضاف، لذلك من المهم عند اختيار منتج ألبان خالي من الدسم أو قليل الدسم قراءة الملصق بعناية.

الدجاج

توصي جمعية القلب الأمريكية بالحصول على البروتين من مصادر نباتية بدلا من اللحوم قدر الإمكان، ولكن لا يزال بإمكانك تناول الدجاج باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي للقلب. تشمل الأنواع الشائعة من اللحوم المصنعة التي يجب تجنبها اللحوم الباردة والسجق والسلامي.

زيت الزيتون والزيوت النباتية

إحدى الطرق التي توصي بها جمعية القلب الأمريكية للقيام بذلك هي استهلاك المزيد من الزيوت النباتية السائلة (مثل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس وزيت بذور الكتان)، واستهلاك كميات أقل من الدهون الحيوانية والزيوت النباتية الاستوائية (جوز الهند وزيت النخيل).

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