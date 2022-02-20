علامة تحذيرية لمرض السرطان.. قد تظهر عند الاستيقاظ صباحاً

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

غالباً ما يظل مرض السرطان غير مشخص حتى يتقدم لدى العديد من المصابين به، وهذا يرجع في جزء كبير منه إلى غموض الأعراض. ووفق تقرير طبي نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية نقلاً عن الخبراء فإن هناك علامة تحذير قد تؤشر إلى الإصابة بالمرض تظهر عند الاستيقاظ من النوم في الصباح، ألا وهي الشعور بالتهاب الحلق لأكثر من أسبوعين.

مفتاح النجاة من السرطان هو الاكتشاف المبكر. وإذا تُركت الخلايا السرطانية فإنها تتكاثر وتنتشر إلى المناطق المجاورة من الجسم، والتعامل مع الأعراض بمجرد ظهورها يوفر فرصة لوقف هذه العملية.

ولسوء الحظ، يمكن أن تكون أعراض السرطان إما غير موجودة أو خفية للغاية بحيث لا يمكن ملاحظتها في البداية، ومع ذلك ينبغي فحص أي تغييرات جسدية خارجة عن المألوف لدى الطبيب المتخصص.

ونقلت "إكسبريس" عن Abbas Kanani الصيدلاني في Chemist Click، قوله إن الطريقة التي تستيقظ بها في الصباح يمكن أن تكون علامة حمراء كبيرة، وحذر من أن الاستيقاظ مع التهاب الحلق المستمر لأكثر من أسبوعين مع عدم وجود علامات على التحسن هو علامة منبهة، ونفس الشيء ينطبق على السعال.

وتابع: "غالباً ما يستيقظ المدخنون وهم مصابون بسعال في الصباح. ومع ذلك يجب فحص السعال المستمر لمدة تزيد عن أسبوعين. خاصة إذا كنت مدخنًا."

وأشار إلى أن هناك علامة منبهة أخرى ألا وهي التعب طوال اليوم، مضيفاً: "من الطبيعي أن تشعر بقليل من التعب في الصباح، ولكن إذا لم يكن هذا أمراً معتاداً بالنسبة لك أو إذا لاحظت إرهاقاً مستمراً طوال اليوم، فيجب عليك فحص السبب".

وأشار إلى أن التعب مثير للقلق بشكل خاص إذا كان مصحوباً بعلامات أخرى مقلقة، مثل أن تجد السرير رطباً من العرق وأيضاً فقدان الوزن والكدمات والنتوء أو التورم غير العادي والتغييرات في البراز والبول.

ويوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن عدم التدخين هو أكبر شيء يمكنك القيام به لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، لافتاً إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر تدخل إلى مجرى الدم لدينا ويمكن أن تسبب تلفاً في الجسم. وإذا كنت تدخن فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لصحتك هو الإقلاع عن التدخين.

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