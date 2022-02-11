أبرز فـوائـــد عســل مانوكا للبـشـرة

المصدر: الإمارات اليوم

1. يزخــــر بالمكـــوّنات التي تغذّي البشــــــرة

يحتوي عسل مانوكا على أكثر من 2000 مركّب فردي، أي أكثر من 20 ضعفاً لمحتوى العسل العادي، كما يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة التي تحسّن جهاز المناعة، فهو غنيّ بالمغذيات الدقيقة النشطة حيوياً، بما فيها البروتينات، والإنزيمات، والأحماض الأمينية، والمعادن ومركّبات البوليفينول النباتية. تقدّم علامة كومفيتا الحلّ المثالي والسرّي لتعزيز العافية مع عسل مانوكا الذي يمكن تطبيقه أيضاً كماسك طبيعي للوجه للحصول على بشرة ناعمة تفيض نضارةً وإشراقاً.

2. يســــاعد عــلى تحسيــــن الجهــاز الهضمـــــي وجهـــــاز المـــناعــة

يضفي عسل مانوكا إشراقة مميّزة على البشرة. ويمكن تناوله يومياً كمنشّط، وتعزّز خصائصه المضادة للأكسدة جهاز المناعة. علاوةً على ذلك، يقلّص الضرر الناجم عن الجذور الحرّة ويعزّز صحة الجهاز الهضمي، كما يمكن استخدامه في تحلية مشروبات السموذي المنشّطة بعد التمرين.

3. يعـــدّ مرطّباً فعالاً للبشـــــرة وعلاجـــاً لبعــض مشــكلاتها

يُعدّ عسل مانوكا عسلاً نادراً وثميناً ذا فعالية عالية، ويحتوي على نسب تركيز مرتفعة توحي بوجود نشاط حيوي مضاد للبكتيريا والالتهابات والأكسدة، فضلاً عن نشاط مُعدّل للمناعة. هل تحتاجون إلى صياغة مبسّطة؟ يمكن استخدامه لتغذية البشرة المتضرّرة، ويمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات تجعله التونيك المثالي لعلاج حب الشباب أو مشكلات البشرة.

4. التخلص من الندوب وتسريع التئـــــــام الجـــــروح

تظهر الندبات نتيجة ترسب ألياف الكولاجين من أجل إغلاق الجروح خلال عملية الشفاء بشكل طبيعي، وعلى الرغم من أهمية ذلك إلا أن الندوب تبقى لمدة طويلة، وبعد إجراء العديد من الأبحاث العلمية تبين قدرة عسل المانوكا في علاج الجروح، مع وقف تشكّل الندوب بتأثير فعال.

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