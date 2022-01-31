أعراض مرض السكري .. 5 علامات مبكرة لارتفاع مستويات السكر في الدم

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم عددًا من العلامات، ويمكن أن يعاني منه عدد كبير من الأشخاص، ويمكن أن يكون سبب ارتفاع السكر في الدم هو مرض السكري غير المشخص، وإذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم بانتظام فيجب عليك التحدث إلى الطبيبك خاصة في حال ظهور واحدة من العلامات الخمس أو الأعراض المبكرة لمرض السكري.

ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن أعراض ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكري تميل إلى التطور ببطء على مدى بضعة أيام أو أسابيع، وبحسب "مايو كلينك" فإن التعرف على العلامات والأعراض المبكرة لفرط سكر الدم يمكن أن يساعدك في علاج الحالة على الفور، ولذا يجب عليك الانتباه للعلامات الخمس التالية:

أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

كثرة التبول.

زيادة العطش.

الرؤية المشوشة.

الشعور بالإعياء.

الشعور بالصداع.

وتشمل الأعراض الأخرى لفرط سكر الدم وجفاف الفم والإرهاق وفقدان الوزن غير المقصود وآلام البطن، وقد تجد أيضا أن أنفاسك تفوح منها رائحة الفواكه.

وتحذر عيادة "كليفلاند": "إذا تُرك فرط سكر الدم دون علاج لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، يمكن أن تتراكم الكيتونات، وهي أحماض سامة، في الدم، وهذه الحالة هي حالة طارئة يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة أو الوفاة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن منظمة السكري في المملكة المتحدة قولها إن مستويات السكر في الدم ترتفع وتنخفض على مدار اليوم، وإذا كنت تتناول أدوية معينة، مثل الأنسولين أو السلفونيل يوريا، فإن فحص نسبة السكر في الدم يعد جزءاً حيوياً من التعايش مع مرض السكري.

علاج مرض السكري

تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن تغيير النظام الغذائي، وشرب الكثير من السوائل الخالية من السكر، وممارسة الرياضة بانتظام، والالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب هو أفضل علاج لمرض السكري.

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