"شهوة الغرائب" واحدة منها.. أعراض ومخاطر نقص الحديد في الجسم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يسبب نقص مستويات الحديد بالجسم إلى عجز خلايا الدم الحمراء عن حمل الأوكسجين بشكل فعال إلى أنسجة الجسم، ويحتاج الجسم إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأوكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم.



علامات نقص الحديد



علامات عدة تحذر من نقصان فقر الدم الناتج عن هذا العنصر المهم، من أبرزها:

التعب الشديد

الضعف

الجلد الشاحب

ضعف الشهية

ألم في الصدر، مصحوب بسرعة ضربات القلب أو ضيق في التنفس.

صداع أو دوار

برودة اليدين والقدمين

التهاب اللسان

هشاشة الظافر

شهوة الغرائب

وتعني اشتهاء تناول مواد عديمة القيمة غذائية، مثل الثلج أو النشا، أو حتى مواد غير غذائية مثل الأوساخ أو الورق.

وينصح الأطباء من يلجؤون إلى مكملات الحديد بعدم الإكثار منها لأن ذلك قد يكون ضارا، حيث أن الجرعات العالية جدا من الحديد يمكن أن تكون قاتلة، خاصة إذا تناولها الأطفال، لذلك تحفظ مكملات الحديد بعيدا عن متناولهم.

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