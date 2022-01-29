فنان تايلندي يتزوج 8 سيدات.. أصبح حديث البلاد (صور)

صورة
المصدر:
  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
التاريخ:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، لفنان تايلندي بعدما أعلن أن لديه 8 زوجات يعيشون حياة طبيعية، في واقعة تعد الأغرب من نوعها، وأصبح حديث وسائل الإعلام في تايلاند.

وتقول الزوجات: "لن نجد أفضل من هذا الرجل، فنحن عائلة سعيدة ونحبه بجنون"، بينما أضاف الزوج: "كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت، فأنا لا أصرف عليهن".

وانتشرت مقابلة مع الزوج وزوجاته الـ 8، ووصلت المشاهدات إلى 3.3 مليون بموقع يوتيوب، ولديه آلاف من الإعجابات.

طباعة
أعلى