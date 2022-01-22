شرب الماء على الريق.. فوائد كثيرة لها شرط واحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عادة شرب الماء على الريق قبل وجبة الفطور مفيدة جدا، إلا أنها يجب أن تكون بدرجة حرارة معينة حتى لا تضر بصحتنا.

ليس هناك أي مجال للشك في أن ما نتناوله من مأكولات ومشروبات هو أساس تمتعنا إما بصحة جيدة أو بمعاناة من أمراض متعددة، وفي هذا الشأن، تبرز أهمية الماء كأحد أكثر المشروبات الصحية على هذا الكوكب، حيث إن مياه الشرب تؤثر تأثيراً كبيراً جداً على صحة الإنسان، لأنها تعد مصدرا مهما لتناول عناصر غذائية أساسية لصحة الإنسان.

ومن المعروف أن عادة شرب الماء على الريق قبل وجبة الفطور مفيدة جدا، إلا أن هناك شرطا لضمان استفادة الجسم من هذه العادة الجيدة.

وبحسب الخبيرة الروسية في تخصص الجهاز الهضمي نورية ديانوفا، فإن الماء الذي نشربه على الريق قبل الفطور له تأثير إيجابي على الجسم، لأنها تعمل على إيقاظ الجسم، وتبدأ جميع العمليات الداخلية، حيث تبدأ المعدة بالعمل بشكل صحيح ويتحسن مزاج الشخص وكذلك حالة الجلد وميكروبيوم الأمعاء”.

وقالت إنها بمثابة إشارة للجهاز الهضمي للبدء بالعمل، أي أن “شرب الماء على الريق يحفز عملية تمعج الأمعاء”، بحسب تعبيرها كما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية.

ولكن الماء الذي نشربه في الصباح يجب أن يكون بدرجة حرارة معينة.

الخبيرة الروسية حسب "العربية نت" أضافت أنه “يجب أن يكون هذا الماء بدرجة حرارة الغرفة، وليس باردا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من الإمساك”.

كما أضافت أنه عند “وجود ألم في البطن، فيجب أن يكون الماء دافئا”.

وقالت إنه يمكن إضافة الليمون أو عصير البرتقال إلى الماء، إلا أنها حذرت من أنها لا تنصح بذلك في حالة وجود مشكلات في الجهاز الهضمي.

وأضافت أن “شرب الماء المضاف له الليمون أو عصير البرتقال على الريق، له تاثير إيجابي، إذا كان الشخص لا يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة وأمراض الأمعاء المختلفة. لأن هذا الماء، وخاصة عندما يكون باردا، يفاقم المشكلات ويسبب تشنجات وآلام في البطن والتهاب البنكرياس والمرارة”.

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