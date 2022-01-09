تحذير للنساء.. هذا الطعام قد يسبب تساقط الشعر

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يكون تساقط الشعر أمراً طبيعياً حيث يفقد الإنسان ما بين 50 إلى 100 شعرة يومياً. وبعض أسباب تساقط الشعر تكون طبيعية والبعض الآخر يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة، ومن تلك الأسباب ما كشفه أحد الأبحاث مؤخرا بأن هناك نوع من الطعام قد يسبب تساقط الشعر، خصوصاً لدى النساء، ألا وهو سمك التونة.

عادة ما يكون سبب تساقط الشعر عائداً إلى العوامل الوراثية، وقد يكون مؤقتاً بسبب عوامل عدة بينها الإجهاد أو فقدان الوزن أو نوعية الطعام، ووفق صحيفة "إكسبريس" تعاني حوالي ثمانية ملايين امرأة في المملكة المتحدة من هذه المشكلة التي يمكن أن تضر بثقة النساء في أنفسهن.

وقد يكون تغيير بسيط في نظامك الغذائي كافياً لحل مشكلة تساقط الشعر، فبحسب دراسة نُشرت في مجلة North American Menopause Society فإن سمك التونة هو أحد الأطعمة التي يمكن أن تكون السبب وراء تساقط الشعر عند النساء.

قد يكون هذا بمثابة مفاجأة لأن الأسماك معروفة بفوائدها الصحية المختلفة وأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د والمعادن والكالسيوم وأكثر من ذلك، وربطت الأبحاث سابقاً بين الأسماك وبين انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن البحث ذكر أنه على الرغم من أن الأسماك تعتبر مغذية ومفيدة إلا أن التونة تحديداً قد تسبب تساقط الشعر لدى النساء أثناء انقطاع الطمث المبكر، وهذا يرجع إلى المستويات العالية من الزئبق الموجودة في النظام الغذائي الغني بالتونة.

ولاحظت الدراسة أن امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً تعاني من انقطاع الطمث المبكر بدأت تعاني من تساقط الشعر بشكل مفاجئ، وبعد إجراء فحوصات الدم تبين وجود مستويات عالية من الزئبق في جسمها، كما تبين أن المرأة اتبعت نظاماً غذائياً غنياً بلحوم التونة، وبعد تخلصها من ذلك الطعام انخفضت مستويات الزئبق لدى المرأة.

وحث الباحثون الأطباء على النظر في قياس مستويات الزئبق لدى النساء المصابات بتساقط الشعر.

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