لمحبي التونة المعلبة.. لاتتناولوا أكثر من هذه الكمية أسبوعيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعتبر التونة المعلبة حلا مناسبا لمن يبتعد عن المنزل لساعات طويلة، وبالطبع لمن يمارس الرياضة ويحتاج إلى مكمل بروتيني سهل التحضير.

يزود 100 غرام من التونة الجسم بـ 25.5 غرام من البروتين، وإذا قمت بدمج التونة مع العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين، يمكنك بسهولة الوصول إلى المدخول اليومي المطلوب من البروتين، بحسب وكالة «سبوتنيك»

مع علبة واحدة من التونة الخفيفة، ستحصل على 15% من مدخول الحديد اليومي الموصى به، و212% من الكمية اليومية الموصى بها من السيلينيوم، وجرعات كبيرة من فيتامين A والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين B 12. تشمل الفوائد الصحية لتناول التونة أيضا انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع مستويات أوميغا 3، والتي لها أيضا تأثير إيجابي على صحة العين.

المهم معرفته أن معظم أنواع التونة غنية بميثيل الزئبق، وهي مادة سامة مرتبطة باضطرابات الجهاز العصبي والكلى.

معظم الناس لديهم كميات صغيرة من هذه المادة الكيميائية في مجرى الدم، ولكن تناول الكثير من التونة يمكن أن يسبب مستويات عالية من الزئبق

ويمكن أن يتسبب هذا المركب الذي يتراكم في الدم في حدوث تسمم، خاصة عند الأطفال الصغار والأجنة الذين تتناول أمهاتهم التونة.

لذلك يجب أن تكون المرأة الحامل أكثر حذرا. ومع ذلك، فإن تناول الكثير من التونة في بعض الأحيان ليس خطيرا.

وينصح بتناول أنواع من التونة ذات تركيز منخفض جدا من الزئبق. ومع ذلك، يُنصح النساء الحوامل بتجنب تناول الأسماك الكبيرة مثل سمك أبو سيف وسمك القرش والماكريل والتونة البيضاء التي تحتوي على كميات عالية من الزئبق.

وإذا كنت ترغب في ضمان استهلاك آمن، فمن المستحسن أن تتناول ثلاث إلى أربع علب من التونة كحد أقصى في الأسبوع. يوصى بتغيير التونة ودمجها بالتناوب على مدار الأسبوع كجزء من القائمة اليومية.

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