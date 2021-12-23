«لو ميريديان دبي».. أروع الاحتفالات بمناسبة موسم الأعياد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

احتفل بموسم الأعياد في أحد أقدم الفنادق في دبي، فندق لو ميريديان دبي، حيث ينتظر الضيوف احتفالات مميّزة طوال الشهر، من برانش عيد الميلاد في الحديقة إلى عشاء ليلة عيد الميلاد وسط أجواء دافئة وأنيسة. ستنقلك هذه الوجهة المميّزة في دبي إلى أرض العجائب الشتوية.

ويستضيف مطعم يالومبا الحائز جوائز سهرة عشاء حافلة بأجواء العيد عشيّة عيد الميلاد. بانتظار الضيوف ما لذّ وطاب من أطباق العيد، إلى جانب مشروبات غير محدودة وأغاني العيد الكلاسيكية مع الدي جاي كينيدي إلى جانب الأنشطة التفاعلية للصغار! يوم الجمعة في 24 ديسمبر يُمكن للضيوف الاختيار من بين أربعة باقات مميّزة: ابتداءامن 295 درهمًا إماراتيًا

كما يوفر المطعم يوم السبت في 25 ديسمبر، بين الساعة 1:00 ظهرًا و4:00 بعد الظهر، يتسنّى للضيوف تذوّق أطباق العيد المفضّلة لديهم على وقع أغاني العيد الكلاسيكية مع الدي جاي كينيدي. تبدأ باقات العروض من 295 درهمًا إماراتًيا

ولتعمّ بهجة العيد في أجمل أيّام السنة، يستضيف مطعم ويرهاوس برانش عيد الميلاد في الحديقة يوم السبت الموافق في 25 ديسمبر، بين الساعة 1:00 ظهرًا و4:00 بعد الظهر. حيث تصطحبك مأدبة الميلاد إلى أرض العجائب الشتوية مع ما لذّ وطاب من الطعام إلى جانب فرقة Chilli Jam الموسيقية التي ستعزف أغاني الميلاد الكلاسيكية. يتناول الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و12 سنة الطعام لقاء 115 درهمًا إماراتيًا. تبدأ باقات العروض من 295 درهمًا إماراتًيا

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