أسباب تدعوك لتناول السبانخ باستمرار

المصدر: برلين -د ب أ

قال مركز "الصحة" الألماني إن السبانخ تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تعد كنزا من الفيتامينات والمعادن من ناحية وتساعد على التمتع بالرشاقة بفضل قلة سعراتها الحرارية من ناحية أخرى.

وأوضح المركز أن السبانخ غنية بالكاروتينات، والتي يمكن للجسم تحويلها إلى فيتامين A المهم لصحة العين، كما أنها غنية بفيتامين C المهم لجهاز المناعة، وفيتامين K1 المهم لصحة لتخثر الدم، وحمض الفوليك (فيتامين B9) المهم للصحة أثناء الحمل.

كما تزخر السبانخ بالكالسيوم المهم لصحة العظام والعضلات، والبوتاسيوم المهم لصحة الأعصاب والعضلات والقلب، والمغنيسيوم المهم لصحة العضلات والعظام، والحديد المهم لبناء الدم، والنترات المهمة لصحة القلب.

وتعد السبانخ قليلة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام منها على 17 سعرا حراريا فقط، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تطيل الشعور بالشبع، ومن ثم فهي تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

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