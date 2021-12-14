خمسة أعراض لمتحور أوميكرون.. تعرف إليها

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يعتقد الأطباء وعلماء الأوبئة أن أعراض متحور أوميكرون لفيروس كورونا تبدو مختلفة تماماً عن السلالات السابقة، وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص أبلغوا عن ردود فعل خفيفة تجاه الفيروس، فقد لاحظ الكثيرون أنها تختلف عن سلالات ألفا وبيتا ودلتا، ورصدت صحيفة "ميرور" أبرز خمسة أعراض لمتحور أوميكرون وفقاً لما نقلته عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية.

أعراض متحور أوميكرون

1. حلق خشن (على عكس التهاب الحلق).

2. سعال جاف.

3. التعب الشديد.

4. آلام عضلية خفيفة.

5. تعرق ليلي.

أعراض السلالات الأخرى لفيروس كورونا

ويشار إلى أن الأعراض السابقة تختلف عن الأعراض التي يشعر بها المصابين بالسلالات الأخرى من الفيروس، ومن أبرز تلك الأعراض ما يلي:

1. حرارة عالية

2. سعال مستمر

3. فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق.

وقالت الدكتورة أنجليك كويتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، والتي كانت من أوائل الأشخاص الذين اشتبهوا في سلالة أوميكرون، إنها لاحظت أن المرضى في عيادتها الخاصة تظهر عليهم أعراض تختلف عن أعراض دلتا.

وأضافت لوكالة فرانس برس أنها نبهت مسؤولي الصحة إلى صورة سريرية لا تتناسب مع دلتا في 18 نوفمبر الماضي عندما أظهر سبعة مرضى أعراض مختلفة منها الإرهاق الشديد والآلام الخفيفة في العضلات والسعال الجاف والتعرق الليلي، فضلاً على أنهم لم يفقدوا حاستي التذوق أو الشم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news