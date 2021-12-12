فاوتشي يحدد أفضل طريقة للوقاية من كورونا

المصدر: واشنطن - رويترز

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن أخذ ثلاث جرعات من اللقاحات تعد "الرعاية المُثلى" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أضاف فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة إيه.بي.سي الإخبارية أن مسؤولي الصحة سيواصلون تقييم ما يجب أن يعد تعريفا رسميا.

وردا على سؤال عما إذا كانت ثلاث جرعات للقاحات قد تكون المعيار الجديد للرعاية قال فاوتشي: "حسنا، أعتقد يقينا أنها تمثل الرعاية المُثلى".

وأردف: "أقصد، بالنسبة للمتطلبات الرسمية، فما زالت الجرعتان من فايزر/بيونتيك أو موديرنا أو الجرعة من جونسون اند جونسون تطابق التعريف الرسمي لما هو مطلوب. لكنني أعتقد بأنه لو نظرت للبيانات، يتضح أكثر فأكثر أنه إذا كنت تريد أن تكون محميا على النحو الأمثل، فعليك حقا بالحصول على جرعة معززة".

وتابع فاوتشي أن الأمر سيحتاج شهورا للقطع بما إذا كانت هناك حاجة لتلقي جرعات سنوية معززة للقاحات، موضحا أنه يأمل من وجهة نظر مناعية أن تكون جرعة معززة واحدة كافية لتوفير حماية أكبر من الأشهر الستة التي يوفرها اللقاح الأولي.

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