قطرة عين تغني عن ارتداء النظارات .. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي إيه" على قطرة عين "Vuity" قد تغني عن ارتداء النظارات خاصة لمن يعانون من عدم وضوح الرؤية أو ما يعرف بـ"قصر النظر الشيخوخي".

ووفق تقرير نشرته شبكة "سي بي أس نيوز" فإن غالبية من يبلغون من العمر 40 عاما فأكثر يعانون من عدم وضوح الرؤية القريبة ما يتطلب ارتداءهم للنظارات، وهو ما قد يعني استغناء أكثر من 128 مليون شخص في الولايات المتحدة عن النظارات.

وأشار إلى أن قطرة "Vuity" التي وافقت عليها "أف دي إيه" في أكتوبر الماضي، تحتاج إلى نحو 15 دقيقة لتظهر فعاليتها حيث توفر لكل عين رؤية أوضح لمدة 6 إلى 10 ساعات.

توني رايت، وهي واحدة من 750 مشاركا في التجربة السريرية لاختبار القطرة، قالت لـ"سي بي أس نيوز" إن "هذه القطرة تغير الحياة"، مشيرة إلى أنها كانت تحتاج إلى ارتداء النظارات في جميع الأوقات.

وأضافت "أنها كانت تعتقد أن هذا الأمر طبيعي خاصة مع التقدم في السن، حيث تزيد الحاجة لارتداء النظارات لترى كل شيء بوضوح".

الطبيب جورج وارينج، أحد الباحثين المشرفين على التجربة السريرية، قال "إن قطرة الدواء لديها القدرة الطبيعية للعين على تقليل حجم بؤبؤ العين ما يوسع من عمق التركيز على نطاقات مختلفة للنظر بشكل طبيعي".

وستبلغ تكلفة هذه القطرة وبما يكفي لمدة شهر في الولايات المتحدة حوالي 80 دولار.

وتشمل الآثار الجانبية التي تم اكتشافها في التجربة التي استمرت ثلاثة أشهر الصداع واحمرار العين.

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