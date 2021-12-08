مشروب سحري يخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

السكري من النوع الثاني هو حالة مزمنة حيث تهدد مستويات السكر في الدم المرتفعة بإرهاق الجسم والكثير من المضاعفات، ولحسن الحظ ثبت أن تناول مشروب ذهبي يخفض بشكل ملحوظ مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، ألا وهو شاي البابونج.

يفرز البنكرياس هرموناً يسمى الأنسولين والدور الأساسي لهذه العملية هو تنظيم مستويات السكر في الدم، وإذا كنت مصاباً بداء السكري من النوع الثاني، فإن هذه الآلية لا تعمل بشكل صحيح، والنتيجة أن مستويات السكر في الدم ستكون جامحة، وإذا تركت دون علاج يمكن أن تتسبب في جميع أنواع المضاعفات.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition أن مستويات السكر في الدم ترتفع بعد تناول الطعام، لكن يمكنك إعادتها تحت السيطرة عن طريق شرب شاي البابونج، وفقاً لـ"إكسبريس".

نصائح عامة لخفض نسبة السكر في الدم

كقاعدة عامة، يجب أن تتعامل بحزم مع الكربوهيدرات لأنها تتحلل سريعاً في جسمك وتسبب زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم، والأطعمة الكربوهيدراتية التي يفككها جسمك بسرعة لها تصنيف مرتفع في مؤشر نسبة السكر في الدم GI ، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI، كلاً من:

السكر والأطعمة السكرية

المشروبات الغازية السكرية

الخبز الأبيض والمعجنات

البطاطس

الأرز الأبيض

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