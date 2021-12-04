5 أسباب بعضها خطير لبرودة القدمين في الشتاء !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يجهد الكثيرون مع وصول الشتاء للحفاظ على تدفئة أجسامهم، بينما لا تجدي كل الطرق لدى بعضهم للتخلص من برودة القدمين، وهو ما قد ينذر بمشاكل صحية خطيرة.

ويقول موقع "إكسبريس" البريطاني أنه حال فشلت كل الطرق بما في ذلك ارتداء جوارب ثقيلة في التخلص من الشعور ببرودة جليدية في القدمين فعليك استشارة الطبيب.

ويذهب إلى أن هناك 5 أسباب رئيسية وراء البرودة الشديدة في القدمين التي لا تفلح كل الطرق في الحد منها.

1.قصور الغدة الدرقية

من الطبيعي الشعور بالبرد في جميع أنحاء الجسم خلال ليالي الشتاء الباردة، لكن الشعور المزعج بالبرودة الجليدية في القدمين قد يشير إلى أن الغدة الدرقية لديك غير نشطة ولا تنتج ما يكفي من الهرمونات وهو ما يعرف باسم قصور الغدة الدرقية.

وتؤثر هرمونات الغدة الدرقة على جميع الأعضاء تقريبا، وتسهم في تحويل الطعام إلى طاقة.

الإصابة بقصور الغدة الدرقية قد يسبب شعورا قويا بالبرودة في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك القدمين.

2. مرض رينود

يشير هذا المرض إلى مبالغة جسمك في رد فعله تجاه درجات الحرارة الباردة، حيث تشعر بالخدر والبرودة الجليدية في يديك وقدمين عندما يصبح الطقس أكثر برودة.

يتغير لون جلد الأطراف في البرودة لدى المصابين بهذا المرض، وغالبا ما يبدو شاحبا ويخلف شعورا باللسع أو الخدر.

3. داء السكري

يمكن أن تكون القدم الباردة أحد مضاعفات مرض السكري - حيث أن الإصابة بهذه الحالة يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بمشاكل في قدميك.

يمكن أن تشمل مضاعفات مرض السكري التي تؤثر على قدميك:

-الاعتلال العصبي المحيطي

إذا كنت تعاني من اعتلال الأعصاب المحيطية، فإن الأعصاب في قدمك قد تضررت.

يمكن أن يتسبب ذلك في شعور قدميك بالبرودة، لكن درجة حرارتها تكون طبيعية إذا لمستها.

والاعتلال العصبي المحيطي، يمكن أن يحدث أيضا لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكري بسبب أمراض المناعة الذاتية ونقص الفيتامينات وبعض الأدوية وإدمان الكحول.

-مرض الشريان المحيطي

يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تكون هناك مشاكل في تدفق الدم، أي ضعف في الدورة الدموية ما يؤدي إلى برودة قدميك.

لا يخص هذا المرض فقط مرضى السكري، بل يمكن أن يحدث للمدخنين ومن يعانون من زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدلات الكوليسترول.

4. الضغط العصبي

الضغط العصبي والتوتر يمكن أن يؤثران على جسمك آليا، حيث يتم ضخ الدم إلى القلب بعيدا عن الأطراف، ما يجعلك تشعر بسهولة ببرودة شديدة في أصابع يديك وقدميك.

5. الكوليسترول

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل في الدورة الدموية، ما يتسبب بدوره في الشعور ببرودة القدمين.

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