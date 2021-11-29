رجل أعمال يعين موظفة لصفعه.. لسبب غريب «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قرر رجل أعمال أميركي شاب توظيف شخص تنحصر مهمته في صفعه في كل مرة يدخل فيها إلى موقع «فيسبوك». ورغم غرابتها، إلا أن هذه الطريقة سمحت له بالتخلص من إدمانه للشبكات الاجتماعية.

ونقل موقع «مونت كارلو الدولية»، عن «فايس» الأميركي أن رجل الأعمال مانيش سيثي اتخذ عام 2012 قراراً بمكافحة إدمانه على شبكات التواصل التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم ويضيع في تصفحها الأفراد وقتاً هائلاً.

واستأجر سيثي شابة لصفعه في كل مرة يفتح فيها «فيسبوك»، وهي طريقة عنيفة إلى حد ما لكنها أتت أكلها في النهاية. وبعد ما يقرب من عشر سنوات، انتشرت «طريقة سيثي» بشكل كبير بعد أن تفاعل إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، مع قصته على «تويتر».

ويقول سيثي: «كنت أضيع قدراً لا يُصدق من الوقت على شبكات مثل»فيسبوك«، و»ريديت«، وكان وقت التوقف قد حان. وبعد استخدام تطبيق لإدارة الوقت، اكتشفت أنني كنت أهدر 19 ساعة يومياً على الشبكات، الأمر الذي جعلني أدرك أنني لن أتمكن من التوقف بمفردي وأنني بحاجة إلى من يشجعني. لذلك وضعت إعلاناً بعنوان»اصفعني إذا انحرفت عن مهمتي«مقابل 8 دولارات للساعة». وبمجرد نشر الإعلان، تلقى رجل الأعمال حوالي 20 طلباً من «صافعين متمرسين» ووقع اختياره في النهاية على شابة اسمها كارا.

ويتابع سيثي «أكثر من الخوف من التعرض للصفع، كان وجود الموظفة بحد ذاته ما جعلني أركز على عملي. أخيراً أصبح لدي مدير، حتى لو كان مؤقتاً، ما جعل التجربة منعشة. لقد ساعدتني ليس فقط بصفعي، ولكن أيضاً من خلال الاستماع إلى أفكاري».

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