خبيرة تغذية تحدد 3 فئات ممنوعة من تناول الجزر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أولغا كورابليوفا، أنَّه لا ينصح من يعاني من مشكلات في الكبد وقرحة المعدة والتهاب الأمعاء، بتناول الجزر.

وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنَّ الجزر مفيد للجلد والقلب والأوعية الدموية، ويساعد على فقدان الوزن الزائد، ولكن لا ينصح بتناوله عند وجود مشكلات في الكبد.

وتقول، إذا كانت هناك مشكلات صحية في الكبد، فإنه لن يتمكن من امتصاص الكاروتين.

ومن المشكلات الصحية الأخرى التي تمنع تناول الجزر، قرحة المعدة أو الأمعاء وكذلك التهاب جدران الأمعاء الدقيقة.

وتضيف الخبيرة الروسية، "عند اختيار الجزر، يجب ألا يكون لينًا وغير أملس وعليه بقع وتشققات، لأن هذه العلامات تشير إلى تلف لُبّه".

ويعتبر الجزر مصدرا جيدا للبيتا كاروتين وهو صبغة طبيعية يستخدمها الجسم لصنع فيتامين أ ويحتوي على كمية جيدة من الألياف، ويعالج الجزر النيئ مشكلة الإمساك يوميًا، ويساعد الجزر أيضًا في الحفاظ على الكوليسترول الصحي والوقاية من أمراض القلب.

والجزر من الخضروات الجذرية، وقد يكون اللون البرتقالي هو أشهر ألوانها، ولكنها تأتي أيضًا بألوان أخرى بما في ذلك اللون الأرجواني والأصفر والأحمر والأبيض.



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