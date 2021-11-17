دراسة تكشف نتائج مذهلة لشرب القهوة والشاي معاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة طبية حديثة أن تناول القهوة أو الشاي يوميا يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، خاصة لو تم تناول كلا منهما، وليس الاكتفاء فقط بأحدهما.

وقال الباحثون في الدراسة، التي أجريت بجامعة تيانجين الصينية: "الدراسات السابقة كشفت ارتباط القهوة والشاي في الحماية من الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف..".

وفحصت الدراسة بيانات أكثر من 360 ألف مشارك على مدى 10 إلى 14 عاما، تم تجميع بياناتهم من بنك معلومات بريطاني، وفق "سي أن أن".

ووجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا 2 إلى 3 أكواب من القهوة، أو من 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميا، أو مزيجا بين 4 إلى 6 أكواب من القهوة أو الشاي في اليوم، زادت لديهم الحماية من الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

وهذا الأمر ينطبق على تناول القهوة أو الشاي بشكل منفصل يوميا، لكن النتائج الأفضل كانت لمن تناولوا 2 إلى 3 أكواب من القهوة وأيضا 2 إلى 3 أكواب من الشاي يوميا أي 4 إلى 6 أكواب من القهوة والشاي معا.

وهؤلاء قلت لديهم نسبة خطر الإصابة بالخرف 28 في المئة، والسكتة الدماغية 32 في المئة مقارنة بمن لم يشربوا.

وقال الباحثون في بيان: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي بشكل منفصل، أو معا، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف".

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