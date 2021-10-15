بيع أغلى صقر في مزاد الصقور بالرياض.. وهذا سعره

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهدت العاصمة السعودية الرياض، بيع أغلى صقر، محطما الرقم القياسي حيث تم بيعه بمبلغ 206 آلاف ريال في مزاد الصقور الثاني والذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى 15 نوفمبر المقبل.

ووفقاً لـقناة الإخبارية السعودية، فإن الصقر من «طرح طبرجل» ليكون الصقر الأغلى حتى الآن، في النسخة الحالية بالمزاد. ويبلغ طول الصقر 15 إنشًا وربع إنش وعرضه 15.50 إنشاً راهيا.

وكان قد تم الخميس بيع صقران، الأول بسعر 110آلاف ريال والثاني بسعر، 61 ألف ريال حسب صحيفة المرصد.



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