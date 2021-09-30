عزيزتي حواء.. نصائح من «بوابة الجمال» للحفاظ على بريقك

المصدر: دارمشتات ■ د.ب.أ

يُعدّ فصلا الخريف والشتاء كابوساً مزعجاً للبشرة والشعر، إذ تتسبب برودة الطقس في جفاف وشحوب البشرة وفقدان الشعر لبريقه، ما يتطلب عناية خاصة بهما.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي» أنه يمكن مواجهة جفاف وشحوب بشرة الوجه بواسطة مستحضرات العناية الغنية بالدهون كزيوت البشرة والكريمات، التي تقوم على قاعدة «ماء في زيت»، حيث تعمل هذه المستحضرات على تكوين طبقة عازلة تحمي البشرة من البرودة من ناحية، وتحافظ على الرطوبة من ناحية أخرى، وبالتالي تتمتع البشرة بملمس ناعم كالحرير، وتشع نضارة وحيوية.

الشفاه

أضافت البوابة الألمانية أن الشفاه تفتقر إلى الدهون، لذا سرعان ما تتعرّض للجفاف والتشقق، ما يفسد مظهرها الجمالي. ويمكن مواجهة الجفاف والتشقق باستعمال مستحضرات العناية، كبلسم الشفاه، المحتوية على مواد فاعلة تعمل على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمساً مخملياً، مثل عسل النحل وشمع النحل وزبدة الشيا وزيت الزيتون وحمض الهيالورونيك.

ومن المهم أن تخلو مستحضرات العناية من المواد، التي تتسبب في تهيج بشرة الشفاه، مثل المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت المعدنية والسيليكون.

اليد

ينبغي العناية ببشرة اليد بواسطة كريم يد غني بمواد الترطيب كاليوريا وحمض الهيالورونيك والجليسرين قبل الذهاب إلى الفراش، مع مراعاة وضع طبقة سميكة وارتداء قفازات قطنية وترك الكريم يؤتي مفعوله طوال الليل للحصول على بشرة يد ناعمة كالحرير.

وبدلاً من الكريم يمكن تدليك اليد الرطبة بزيت الزيتون أو دهن جوز الهند للحصول على بشرة يد مخملية.

الأظافر

العناية بالأظافر تكون باستعمال زيت أظافر «Nail Oil» الذي يحتوي على مواد فاعلة مغذية، مثل زيت الأرجان أو زيت اللوز قبل النوم، وذلك للعناية بالجلد المحيط بالأظافر.

ومن المهم أيضاً استعمال طلاء مقوي للأظافر يحتوي على زيت الورد مثلا، وذلك لحماية الأظافر من التقصف.

الشعر

للحفاظ على جمال الشعر، تنصح «هاوت.دي» بعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بواسطة ماء ساخن للغاية، إذ يتسبب ذلك في فقدان الشعر للرطوبة والنداوة، ومن ثم يصير أكثر جفافاً.

ومن المهم استعمال شامبو يخلو من المواد الاصطناعية، مثل السيليكون والكبريتات، نظراً إلى أنها تحرم الشعر من الرطوبة والنداوة.

ويساعد تدليك فروة الرأس والشعر بزيت الزيتون وتركه على الشعر لمدة ثلاث ساعات في الحصول على شعر مفعم بالصحة ولامع.

تقليل «الأجهزة»

ينصح خبراء بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية بالإقلال من استعمال أجهزة تصفيف الشعر، مثل مجفف الشعر ومكواة الفرد ومكواة التجعيد، لأن هذه الأجهزة تجهد الشعر، وتتسبب في جفافه وفقدانه لبريقه.

يمكن مواجهة جفاف بشرة الوجه بمستحضرات العناية الغنية بالدهون كزيوت البشرة والكريمات، التي تقوم على قاعدة «ماء في زيت».

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