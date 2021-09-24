اين تذهب.. «العنوان مرسى دبي».. أروع الأوقات مع «ريل سينما برانش»

المصدر: الإمارات اليوم

أطلق «العنوان مرسى دبي» وجبات البرانش الجديدة التي تناسب مختلف الأذواق وتلبّي كل المتطلّبات، حيث تشكّل وجبات الفطور المتأخر التي يقدّمها الفندق أفضل مزيج بين المأكولات اللذيذة والمشروبات المنعشة والألعاب الشيقة المخصّصة للأولاد، إلى جانب كثير من الحلويات المتنوّعة بالطبع. كما يحصل الضيوف على تذاكر لحضور أروع الأفلام في «ريل سينما» لتكون عطلة نهاية الأسبوع أفضل ما يكون.

ويقدّم «العنوان مرسى دبي» البرانش المناسب لجميع أفراد العائلة كل يوم جمعة في مطعمه الجديد «ذا رستورانت»، وذلك من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الرابعة بعد الظهر. وتبدأ الأسعار من 225 درهماً للكبار و125 درهماً للصغار، حيث يمكن الاستمتاع بتناول أشهى الأطايب من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك بعض الأطباق العائلية المفضَّلة والوجبات الفرنسية والإنجليزية الشهيرة.

ويستمد البرانش الجديد الإلهام من عالم الأفلام الذي تمثّله «ريل سينما»، حيث يقدّم أيضاً تشكيلة واسعة من الوجبات الخفيفة الكلاسيكية المعتمدة عادة في صالات السينما.

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