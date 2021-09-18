هل تتفوق أوميجا 3 على المسكنات؟.. خبراء ينصحون بهذه الأغذية لمحاربة الصداع

المصدر: بون - د.ب.أ

يعد الصداع من المتاعب المزعجة التي تدفع البعض إلى تناول المسكنات لفترات طويلة، والتي تحمل ربما مخاطر على المدى البعيد.

وأظهرت نتائج دراسة لجامعة أميركية أن تناول الأغذية الغنية بأوميجا 3 تحارب الصداع العادي والصداع النصفي، حسب خبراء في المركز الاتحادي للتغذية.

وشملت الدراسة جامعة نورث كارولينا 182 مريضاً بالصداع النصفي؛ إذ تراجع معدل تكرار نوبات الصداع النصفي لدى الذين تناولوا الأغذية الغنية بأوميجا 3.

وتتميز أوميجا 3 - حسب خبراء المركز الألماني - بتأثير مثبط للالتهابات، علاوة على تأثير إيجابي على أيض الدهون، إذ تندرج أوميجا 3 ضمن الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة المفيدة للصحة.

يشار إلى أن أوميجا 3 تتوافر بشكل كبير في الأسماك البحرية الدهنية كالماكريل والرنجة والتونة والسلمون والزيوت النباتية مثل زيت الكتان وزيت الجوز وزين اللفت، علاوة على الخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات وبذور الشيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news