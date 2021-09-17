النصف_الحلو.. 5 طرق لحماية بشرة اليدين

المصدر: الامارات اليوم

على الرغم من أن اليدين هما أكثر عضوين نستخدمهما في حياتنا اليومية، لكنهما أيضاً من أكثر الأعضاء التي نهمل حمايتها والعناية بها. وتوجد العديد من العوامل التي تؤثر في بشرة اليدين وتتسبب في بعض المشكلات لهما، مثل خشونة بشرة اليدين وجفافها وحدوث التشققات وتغير اللون والشيخوخة المبكرة لهما.

وللمحافظة على يدين جميلتين بملمس ناعم ولون متناسق وموحد مع لون بشرتنا يجب في البداية حماية اليدين ومن ثم العناية بهما. ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الطرق والنصائح التالية التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، والتي تقدمها استشارية تجميل وعناية البشرة، ميرنا كساب.

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