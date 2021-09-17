أين تذهب.. نكهات الصين في مهرجان الطعام مع «يوكو سيزلرز»

المصدر: الامارات اليوم

تستضيف دبي الشهر الجاري، مهرجان طعام مخصصاً للنكهات الساخنة للأشخاص من جميع الأعمار والأذواق.

ويعد Yoko Sizzlers، أول مطعم يقدم Sizzler في دبي منذ عام 1998، حيث يقدم مجموعة Sizzler الصينية الخاصة التي تتضمن ست نكهات مختلفة في قائمة مهرجان Sizzlers الصيني، والعديد من النكهات الأخرى تحت سقف واحد. وسواء كنت تحب الطبق الساخن من الأزيز مع القريدس أو البانير أو الأجنحة أو اللحم البقري المغطاة بصلصات سرية، فإن قائمة طعام Yoko Sizzlers الصينية هي متعة لجميع براعم التذوق.

Sizzlers هي عبارة عن مزيج من طبق رئيس واحد يقدم مع مجموعة مختارة من الصلصات ومجموعة كبيرة ومتنوعة من المرافقات، وهي وجبة كاملة في حد ذاتها. يمكن أن تكون السيزلرز حلوة أو حامضة أو من أي نكهة.

وتشمل قائمة المهرجان:

Crispy Veg ■ Sizzlers

(أرز مقلي مع الخضار المسلوقة والبطاطا المقلية أو البطاطا المهروسة مع الثوم وصلصة الفلفل والفطر والبروكلي والذرة الصغيرة والفلفل الحار).

■ تشيلي بانير سيزلرز

(أرز مقلي مع الخضار المسلوقة والبطاطا المقلية أو البطاطا المهروسة مع الثوم وصلصة الفلفل والبانير).

■ تشيلي تشيكن سيزلرز

(أرز مقلي مع الخضار المسلوقة والبطاطا المقلية أو البطاطا المهروسة مع الثوم وصلصة الفلفل والدجاج الحار).

Schezwan Wings ■ Sizzlers

(أرز مقلي مع الخضار المسلوقة والبطاطا المقلية أو البطاطا المهروسة مع الثوم وصلصة الفلفل والأجنحة الباردة).

■ تشيلي بيف سيزلرز

(أرز مقلي مع الخضار المسلوقة والبطاطا المقلية أو البطاطا المهروسة مع الثوم وصلصة الفلفل واللحم البقري البارد).

■ روبيان تشيلي سيزلرز

(أرز مقلي مع الخضار المسلوقة والبطاطا المقلية أو البطاطا المهروسة مع الثوم وصلصة الفلفل والروبيان البارد).

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