أين تذهب.. «سيزرز بالاس دبي».. إطلالات خلابة من «عين دبي» الترفيهية

المصدر: الامارات اليوم

دعا «سيزرز بالاس دبي» ضيوفه إلى الاستمتاع بفرصة حصرية ومخصصة لتجربة «عين دبي» على طريقة كبار الزوار، من خلال إمكانية الدخول إلى الصالة الفاخرة المطلة على البحر، وإطلالات بزاوية 360 درجة على مدينة دبي، وأفضل موقع للاستمتاع بغروب الشمس الساحر على المدينة وساحلها الخلاب من نقطة فريدة من نوعها.

وأطلق المنتجع عرضاً يشمل تذاكر فئة كبار الزوار لدخول أكبر عجلة ترفيهية في العالم، وأحدث معلم سياحي على جزيرة بلوواترز، ويشمل العرض تذاكر مجانية إلى «عين دبي»، وهو متاح لجميع الضيوف الذين يقومون بحجز مجموعة مختارة من الغرف الديلوكس والأجنحة الفاخرة بالفندق.

وتعدّ «عجلة عين دبي»، التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً، إنجازاً هندسياً مذهلاً يجب على الجميع زيارته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news