عزيزتي_ حواء.. إضافة المياه المعدنية تحسّن نتيجة الطهي

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

المياه المعدنية الطبيعية جيدة ليس فقط لاحتسائها باردة في يوم حار، فاستخدام المياه المعدنية عند الطهي أو الخبز يمكن أن يُثري حقاً الطعام، ويُقلل السعرات الحرارية، بحسب مجموعة ألمانية معنية بالمياه المعدنية.

وينصح بوضع ماء معدني مكربن (الماء الفوار) في صينية ساخنة وغير قابلة للالتصاق عند طهي اللحم أو السمك، وترك الماء حتى يفور قليلاً ثم يتم طهي السمك أو اللحم فيها، مع إضافة ماء معدني بملعقة طعام كبيرة فيما يتبخر.

ويمكن أيضاً خفق أنواع الحساء والصلصة والغموس بمياه فوارة لإعطاء قوام كريمي أكثر دون الحاجة لإضافة كريمة أو كريمة لاذعة.

وتعد هذه حيلة تجدي نفعاً أيضاً مع الحلويات، فمزج القليل من المياه الفوارة مع الموسيه (رغوة مضروبة) تجعلها بقوام كريمي أكثر. ومن ناحية أخرى إضافة تلك المياه إلى تتبيلة السلطة ستقلل الحاجة إلى الزيت.

وبالنسبة للكيك والكحك المحلى، ربما يمكن التفكير في تقليل اللبن وإضافة مكانه مياه معدنية.

وفي حال إضافته إلى فطائر البان كيك والوافل، سيجعلها أكثر نفشاً، لأن حمض الكربونيك يكون بمثابة عامل تخمير طبيعي.

حيلة إضافة المياه المعدنية تجدي نفعاً أيضاً مع الحلويات.

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