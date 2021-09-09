عزيزتي_ حواء.. الجواكت المبطنة تهيمن على موضة النساء في الشتاء

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

تتربع الجواكت المبطنة على عرش الموضة النسائية في خريف/‏شتاء 2021/‏2022 لتمنح المرأة إحساساً بالدفء من ناحية، ومظهراً لافتاً للأنظار من ناحية أخرى.

وأوضح معهد الموضة الألماني أن الجواكت المبطنة تأتي غالباً بأكمام قصيرة لتتناسب مع إطلالة الطبقات الرائجة بقوة هذا الموسم؛ إذ تنسق الجواكت المبطنة مع فساتين تزدان بنقوش الزهور أو قطع من التريكو.

وعلى صعيد الألوان، تكتسي الجواكت المبطنة هذا الموسم بألوان طبيعية في الغالب، بينما تتألق بعض الموديلات بألوان مشرقة ومبهجة كالأصفر.

وأشار خبراء معهد الموضة الألماني إلى أنه يتم تنسيق الجاكت المبطن مع بوت ضخم للحصول على إطلالة جريئة تنطق بالفخامة والجاذبية.

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