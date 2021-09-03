أين تذهب.. «ريل سينما» تُطلق عروض العودة إلى المدارس

المصدر: الامارات اليوم

تمنح «ريل سينما» فرصة لمواصلة المرح العائلي خلال موسم العودة إلى المدرسة، وذلك بطرحها عرضاً رائعاً يشمل كل أفلامها المعروضة. ويتمثّل عرض «ريل سينما» في الحصول على تذكرة مجانية لطفل واحد مقابل كل تذكرة سينما ستاندرد بلاس يتمّ شراؤها. أي أنه مقابل كل تذكرة ستاندرد بلاس لشخص بالغ، ستحصل على تذكرة مجانية لطفل! ويسري هذا العرض على تذاكر ستاندرد بلاس التي تشتريها عبر شباك التذاكر فقط ولا تشمل الحجز عبر الموقع أو التطبيق، ولا تنسَ أن تحضر معك بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية، لك ولكلّ طفل يرافقك لإبرازها عند الدخول. العرض قائم طيلة أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، وحتى 15 سبتمبر، وذلك في «ريل سينما» دبي مول، دبي مارينا مول، سوق الينابيع، ومركز الغرير.

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