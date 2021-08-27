«أين تذهب.. كلو باربكيو».. لمسة أميركية أصيلة

المصدر: الامارات اليوم

افتتح مطعم كلو باربكيو أبوابه، أخيراً، في فندق هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان في رأس الخيمة، ليتيح لزواره تجربة ألذ النكهات من قائمة الطعام الزاخرة، إضافة إلى عروضه الفريدة طوال أيام الأسبوع.

ويُمكن للضيوف قضاء أجمل الأوقات في الوجهة التي تشتمل على مجموعة مميزة من المرافق الترفيهية، بما فيها شاطئ خاص على امتداد 750 متراً، وفرصة الاستمتاع بفنون الضيافة الأميركية وألعاب الأركيد والألعاب اللوحية وتحديات الطعام الحماسية. ويتميّز المطعم بتصميم مبتكر يُضفي لمسة أميركية أصيلة.

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