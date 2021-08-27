أين تذهب.. «دريفت بيتش دبي» يعيد فتح أبوابه واستقبال ضيوفه

المصدر: الامارات اليوم

أعلن «دريفت بيتش دبي»، الوجهة البحرية الفاخرة في «منتجع ون آند أونلي رويال ميراج»، عن إعادة افتتاح أبوابه بعد إغلاق مؤقت خلال موسم الصيف.

ويُشكل «دريفت» الوجهة المثالية لمن ينشدون الحصول على تجربة استرخاء فريدة، أو تناول غداء مميز من أطباق مطبخ «بروفنسال» الفاخر.

ويوفر عرض« ليديز هو دريفت» المخصص للسيدات أيام الإثنين والثلاثاء كرسي استجمام مقابل 100 درهم فقط، ويتيح عرض «شيك وينزدايز» لجميع ضيوفه دخولاً مجانياً إلى المسبح والشاطئ عند طلب الفطور أيام الأربعاء (وفي بقية أيام الأسبوع يقدّم حسم 50% لدخول المسبح والشاطئ بعد الفطور)، ويقدّم عرض «روز سانسيت» لجميع ضيوفه الفرصة لمشاهدة غروب الشمس، مع الحصول على تشكيلة من الأزهار يومياً بين الساعة السادسة مساءً والتاسعة ليلاً، ويُقام «سوبر ساب فيت»، أشهر برامج التمارين الرياضية المكثفة في دبي، في المسبح المتماهي مع الأفق أيام الثلاثاء والسبت ابتداءً من الأسبوع الثاني من سبتمبر.

ويقدّم مطعم دريفت وجبة الفطور الشهية لضيوفه ابتداءً من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 11:30 صباحاً، وتتضمن الخبز الطازج ومجموعة من أشهى المعجنات، فضلاً عن وصفته الخاصة من التوست بالأفوكادو، والفريتاتا الإيطالية، وطبق البيض المخفوق مع الكمأة، ما يجعل منه الوجهة الأمثل للاستمتاع بوجبة فطور صحية بجانب حوض السباحة.

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