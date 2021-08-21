النصف_الحلو.. «كارل لاغرفيلد» لخريف 2021.. لمسات معاصرة وتفاصيل حرفية

المصدر: الامارات اليوم

استوحِيت مجموعة KARL LAGERFELD النسائية لخريف 2021 من شغف كارل لاغرفيلد بالسينما، ومن بعض الأفلام المفضّلة لديه من عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. وتظهر فيها جماليات من سحر فن الآرت ديكو متّحدة مع لمسات معاصرة وتفاصيل حرفية. تجمع الإطلالة بين أناقة الأسلوب العصري (Style Moderne) مع طابع الروك أند رول المميز لـ KARL وطباعة أول حرفين من الاسم (monogram)، حيث يلتقي الماضي مع الحاضر والمستقبل لابتكار عصر جديد من الأناقة.

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