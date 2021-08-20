أين تذهب.. وجبات مجانية للأطفال في «كارلوتشيوز»

المصدر: الامارات اليوم

يحظى زبائن «كارلوتشيوز» من العائلات والأصدقاء بأوقات رائعة أثناء تناول الوجبات الإيطالية العريقة التي يشتهر بها المطعم، وبالنسبة للأطفال سيكون الشهر الجاري مميزاً على نحو خاص مع عرض يوفر لهم وجبات مجانية قبل العودة مجدداً إلى مقاعد الدراسة. يسري العرض حتى 31 أغسطس في جميع فروع «كارلوتشيوز» في الإمارات (دبي مول، المرابع العربية، دبي مارينا مول، سوق الينابيع، والقرم الشرقي في أبوظبي).

وطوال هذا الشهر، يمكن للأطفال الاستمتاع بوجبة مجانية تشمل ثلاثة أطباق بما فيها طبق رئيس، وطبق خضار، وحلوى، إضافة إلى مشروب لكل طبق رئيس يتم طلبه من قبل الأشخاص البالغين.

وسيجد الأطفال بانتظارهم تشكيلة رائعة من الأطباق الغنية بالعديد من النكهات، بدءاً من «ماك آند شيز» المحضر على الطريقة الإيطالية المغطى بفتات الخبز وجبنة البارميزان، وانتهاءً بدجاج ميلانيز المغطى بفتات الخبز، الذي يقدم مع بطاطس بأعشاب إكليل الجبل، واللازانيا اللذيذة التي ستغمرهم بمشاعر لا مثيل لها من السعادة.

يمكن للأطفال من هواة البيتزا الاختيار من بين بيتزا مارجريتا التقليدية أو بيتزا ببروني، فيما تشمل خيارات التحلية بعد الانتهاء من الوجبة، كيكة شوكولاته براوني المغطاة بالآيس كريم، أو صحن آيس كريم جيلاتو المحضر على الطريقة الإيطالية، مع مجموعة متنوعة من النكهات، من ضمنها الفراولة والفانيليا والفستق.

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