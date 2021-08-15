العطلات في زمن «كورونا».. ربع الألمان لم يشعروا بالاستجمام

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

لم يتمكن واحد من كل خمسة ألمان من أن يشعر بالاستجمام بشكل جيد، أو لم يتمكن على الإطلاق من ذلك خلال عطلته الصيفية هذا العام، بحسب نتائج دراسة أجرتها شركة التأمين الصحي الخاصة «دي إيه كيه» عن قضاء العطلات في زمن جائحة «كورونا».

وأفادت النتائج باستمرار نسبة المصطافين الذين لم يتمكنوا من الاسترخاء خلال عطلاتهم الصيفية عند مستواها المرتفع في العام الماضي.

وأوضح مكتب «دي إيه كيه» في هامبورغ أن النساء تصدرن هذه الفئة من المصطافين، إذ وصلت نسبتهن إلى 8%، فيما وصلت هذه النسبة بين الرجال إلى 3% فقط.

ولم يتمكن 19% من الألمان من الاستجمام خلال عطلاتهم الصيفية هذا العام، وهي نسبة مقاربة لما سجل في 2020، بينما وصلت هذه النسبة في 2019 قبل اندلاع أزمة «كورونا» إلى 13% فقط.

ورصدت الدراسة أن الذين تراوح أعمارهم بين 30 و44 عاماً، لم يتمكنوا من التخلص من الضغط العصبي خلال عطلاتهم.

وقال 60% ممن شكوا عدم الاستجمام خلال العطلة، إنهم لم يتمكنوا من الانفصال عن روتين الحياة اليومية خلال العطلة، لأسباب منها فشل خطط السفر والطقس السيئ.

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