أين تذهب.. «رومبا الكوبي»: «كاليه 8» كل أربعاء

المصدر: الامارات اليوم

كشف مطعم رومبا الكوبي عن أمسية «Calle 8» كاليه 8 كل أربعاء، ابتداءً من الساعة 8 مساءً، للاستمتاع خلال منتصف الأسبوع برحلة إلى شوارع هافانا النابضة بالحياة. وسيستمتع الزوار بلقاء الأصدقاء والأحبة خلال الأسبوع وبعيداً عن ضجيج وازدحام المدينة، ضمن ما يقدمه مطعم رومبا من جلسات ساحرة، سواء كانت خارجية مع إطلالة على نخلة جميرا، أو داخلية مع الاستمتاع بألحان موسيقي «الرومبا» المستوحاة من أميركا اللاتينية.

وتأتي قائمة الطعام على شكل صحيفة قديمة تتضمن أشهى الأطباق، مثل الإمبانادا والإنتشلادا وشرائح اللحم والروبيان، وغيرها خصوصاً مع طبق الليلة المميز «بيكادا كوبانا»، الذي يضم خيارات لاتينية تقليدية، مثل كركويت البطاطس وإمبانادا الفاصوليا السوداء وفلوتاس البطاطا الحلوة.

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