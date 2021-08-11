أحدث صيحات حمية الصيام المتقطع.. جوع يومين وأكل صحي في 5

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

يعد الوصول إلى الوزن المثالي حلماً لكثيرين، كما تعتبر خسارة كيلوغرامات قليلة مهمة صعبة لدى البعض ممن جرّبوا العديد من الوصفات والحميات والنظم الغذائية المختلفة.

ومن بين أبرز الحميات التي ظهرت خلال الفترات الماضية، حمية الصيام المتقطع التي استفاد منها كثيرون، وتندرج حمية 5:2 ضمن مفهوم الصيام المتقطع، إذ تعني تناول الطعام الصحي خلال خمسة أيام، وصيام يومين في الأسبوع.

وأوردت أوردت مجلة Brigitte المعنية بالصحة والجمال والموضة أن حمية 5:2 تتمتع بفوائد صحية عدة، إذ تساعد على حرق الدهون واستقرار أيض السكر (ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد) وفقدان الوزن بشكل معتدل وعلى المدى الطويل دون تأثير «اليويو» (انتكاسة)، بالإضافة إلى خفض قيم الكوليسترول الضار.

وأوضحت المجلة أنه خلال تلك الحمية ينبغي تناول الأغذية الغنية بالبروتينات ولكن قليلة السعرات الحرارية مثل اللحوم قليلة الدهون كالطيور والأسماك قليلة الدهون واللبن قليل الدسم والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى الدهون الصحية كزيت الزيتون.

وفي يومي الصيام يُسمح بتناول 500 سعر حراري للمرأة و600 سعر حراري للرجل فقط، مع مراعاة عدم صيام هذين اليومين بشكل متتابع، لتجنب حدوث نوبات الجوع الشديد.

ولتدعيم تأثير حمية 5:2 ينبغي ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع لـ 30 دقيقة في المرة الواحدة، مع مراعاة ممارسة الرياضة في الأيام، التي لا يتم فيها الصيام، أما في يومي الصيام فيكفي ممارسة الأنشطة الخفيفة كالتنزه واليوغا.

وقد يترتب على حمية 5:2 بعض الآثار الجانبية مثل ضعف التركيز والتعب والتقلبات المزاجية، حسب المجلة التي لفتت إلى أن تلك الحمية لا تناسب المرأة خلال فترتي الحمل والرضاعة، وكذلك الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم المزمن، والذين يعانون من اضطرابات الأكل، وأيضاً الذين يعانون من اضطرابات الأيض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news