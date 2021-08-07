النصف_الحلو.. «Hemp» الجديدة.. أزياء مثالية لفصل الصيف

المصدر: الامارات اليوم

أطلقت «أونلي ايثيكال»، وهي منصة تجارية للموضة المستدامة في الإمارات العربية المتحدة، مجموعة «Hemp» الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.

وتضم هذه المجموعة، المصممة لتناسب جميع الأشكال والأحجام، الفساتين والقمصان والتوبات والبنطلونات والتنانير والشورتات والسترات وقطع الجمبسوت. وتكمن جودة هذه المجموعة في القماش الخفيف الذي يسمح بتمرير الهواء، ما يجعل المجموعة مثالية لفصل الصيف.

والمجموعة مصنوعة من ألياف القنب المأخوذة من أجذع نبات «ساتيفا»، والتي لا تتميز بالمتانة وقابلية التحلل بيولوجياً فقط؛ بل تساعد في تقليل النفايات طويلة الأجل، حيث يحتاج هذا النوع من النباتات لمياه أقل بنسبة 90% حتى ينمو، مقارنة بمعظم الأنواع الأخرى.

وإدراكاً للحاجة الماسّة لدمج الاستدامة في كل جانب من جوانب الموضة؛ بدءاً من توفير المصادر إلى البيع؛ فإن مجموعة «Hemp» الجديدة من «أونلي ايثيكال» من صنع العلامة التجارية المستدامة التي نشأت من الهند، والتي تسمى «ريستور».

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