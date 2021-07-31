النصف_الحلو.. لالاج بومونت.. جَمال مُصمم حسب الطلب

المصدر: الامارات اليوم

تعتبر لالاج بومونت، التي تم إطلاقها في المملكة المتحدة في ٢٠٠٤، ماركة أزياء بريطانية فاخرة، تشتهر بحقائب اليد الأصلية، والإكسسوارات والملابس الجاهزة، والقطع المصنوعة حسب المقاس. كما تعتبر أزياء لالاج بومونت مثالية لجميع المناسبات، بدءاً من الاجتماعات الرسمية وحتى حفلات الكوكتيل، وها هي الآن متوافرة في سوق الإمارات العربية المتحدة.

وتجمع تصاميم لالاج بومونت بين الأناقة الخالدة والتفاصيل المميزة لكل من تبحث عن الأناقة والرقي، وتشتهر هذه الماركة الفاخرة بحقائب اليد المصنوعة من الجلد الإيطالي، والملابس الفاخرة المصممة حسب الطلب.

وباستخدام أفضل أنواع نسيج التويد من أعرق مطاحن التويد في إنجلترا، وحرير الجاكار الإنجليزي والإسباني المنسوج بطرق خاصة، والمطرزات الاستثنائية والنقشات الإيطالية، تترك جميع قطع لالاج بومونت انطباعًا لا يُنسى، وعادةً ما تتنوع مجموعاتها لتشمل قطعاً مميزة تناسب جميع أشكال الأجسام والمقاسات.

وتقول لالاج، مؤسسة علامة لالاج بومونت «عندما أطلقْت لالاج بومونت رغبت في صنع القطع التي طالما رغبت فيها الزبونة، قطع مصنوعة بجمال بموديلات تناسب كل الأزمان - لترتديها وتحبها إلى الأبد».

وتشمل أكثر القطع مبيعاً لدى لالاج بومونت، التي تفوقت في عالم الموضة الراقية، حقائب اليد الشهيرة «East West Fonteyn»، و«Maya Large»، ومعطف «Vicky».

• واحدة من أكثر ماركات الأزياء الفاخرة رواجاً في المملكة المتحدة.

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