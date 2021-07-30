النصف_الحلو.. 8 نصائح لبشرة جميلة وواثقة

المصدر: الامارات اليوم

تتغير اتجاهات التجميل عبر السنين وتتبدل، من أول صيحات المكياج التي تنتشر سريعاً عبر الإنترنت، إلى نصائح العناية بالبشرة التي نراها على «إنستغرام». وقديماً تم استعمال بعض الأطعمة للعناية بالجمال، مثل الكركم لبشرة أكثر إشراقاً، أو البيض لشعر أملس ناعم. أما منتجات التجميل، فمع وجود خيارات لا حصر لها في الأسواق، أصبح الأمر محيراً، فلا نعرف وقت استخدامها الأمثل، أو كيفية استعمالها بشكل صحيح للحصول على بشرة جميلة. كل هذا، إضافة إلى العديد من الطرق التي نسمعها باستمرار لإضافة التألق للبشرة، إلا أنها قد لا تنجح مع الجميع. ولهذا، يقدم صالون وسبا Coya الرائد في المنطقة بعض نصائح الخبراء حول الجمال والعناية بالبشرة لمساعدتك على التألق والشعور بالثقة. ويقدم السبا الفاخر مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل المساج وعلاجات الوجه وتجميل الأظافر وأكثر. وفيما يلي نصائح خبراء Coya:

1- يعد استخدام المنتجات المرطبة أثناء النوم من أفضل العادات. طبقي ماسك الوجه أو ماسك الشعر قبل النوم، ودعي الترطيب يتغلغل لتستفيدي من المفعول السحري طوال الليل أثناء نومك. نامي بماسك الوجه مرتين في الأسبوع وماسك الشعر مرة واحدة أسبوعياً.

2- امزجي قطرة من زيت الوجه المفضل لديك مع كريم الأساس للحصول على لمسة نهائية خالية من العيوب.

3- استعملي ماء الورد لتهدئة بشرتك ومنحها الراحة اللازمة بعد استعمال خيط الحواجب أو ضعي بضع قطرات منه على العينين لعلاج الهالات السوداء.

4- ضعي كريم الحماية من الشمس قبل زيت التسمير، حتى تستمتعي بلون رائع دون التعرض للحروق.

5- استخدمي زيت الزيتون لإزالة مكياج العينين، فهو طبيعي وفعال!

6- بدلاً من استخدام التونر على قطعة قطن، اسكبيه في زجاجة رذاذ ورشي على وجهك، فهذه الحيلة تجعل استعماله سهلاً ومريحاً للغاية.

7- احتفظي بزجاجة من رذاذ الوجه في البراد للحصول على ترطيب بارد فوراً عند الحاجة.

8- من الأفضل اختيار خبيرة أظافر ماهرة والتمسك بها دائماً بدلاً من الذهاب إلى خبيرة مختلفة كل مرة، فهي مع الوقت ستحفظ أظافرك، وتتعامل معها أفضل من أي شخص آخر.

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