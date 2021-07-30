أين تذهب.. سوفيتل دبي النخلة: عروض ممتعة لا تُضاهى

المصدر: الامارات اليوم

يواصل فندق سوفيتل دبي النخلة عروضه التي تجعله وجهة للذكريات التي لا تُنسى مع عروض لا تُضاهى.

وسواء كنت تقضي شهر العسل أو تحتفل بعيد زواجك أو عيد ميلادك أو أي مناسبة خاصة أخرى، توجه إلى سوفيتل دبي النخلة واقضِ ليلتين وثلاثة أيام مع الشخص المميز في حياتك. وتشتمل إقامتك في غرفة فخمة مطلة على البحر على زجاجة من المشروبات الغازية عند تسجيل الوصول ووجبتين يومياً (الإفطار والغداء أو العشاء)، وجلسة تدليك للظهر والرقبة والكتفين لمدة 30 دقيقة مرة واحدة خلال فترة إقامتكم.

سوفيتل دبي النخلة، هو منتجع شاطئي فاخر فئة خمس نجوم يمتد على الهلال الشرقي لجزيرة نخلة جميرا ذات الشهرة العالمية، حيث تستقبلك الجزيرة البولينيزية بحفاوة الضيافة العربية المتميزة مع لمسات الأناقة الفرنسية.

يمكنك اختبار تجربة فرنسية ممتعة عند كل زيارة لهذا الملاذ الاستوائي الجميل، حيث ستشعر بشعور رائع في بيئة ساحرة مستوحاة من ثقافة جنوب المحيط الهادئ وفنونها المعمارية، ما يضمن لك الاسترخاء والانتعاش.

يضم الفندق 546 غرفة، بما في ذلك أربع فيلات شاطئية خاصة، و182 من الشقق الفندقية المخدمة، و360 غرفة وجناح معاصر تضم شرفات كبيرة ومناظر جميلة مطلة على البحر.

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