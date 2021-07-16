أين تذهب في العيد.. «كمبينسكي مول الإمارات».. تسوّق وطعام ومرح

المصدر: الإمارات اليوم

يقدم فندق كمبينسكي مول الإمارات عرضين ترويجيين خاصين بمناسبة عيد الأضحى، بما في ذلك باقة عطلتك الفاخرة في ربوع الوطن التي تسمح بتوفير ما يصل إلى 20% على أفضل أسعار الغرف عند تسجيل الوصول. ثانياً، عرض سافر على هواك الذي يمكن أن يستفيد منه الزوار الذين يحجزون من ثلاث إلى خمس ليالٍ والتمتع بخصم بنسبة 15% على أفضل سعر متاح على إحدى غرف الفندق الفخمة، في حين يحصل الراغبون في تسجيل الوصول لمدة ست ليالٍ أو أكثر على خصم بنسبة 20%.

يَعد الفندق كل نزيل بإقامة رائعة بخدمة خمس نجوم ومزايا فاخرة. وتشمل هذه البرامج تجربة خاصة للبيع بالتجزئة التي تتم من خلال خدمة الباتلر في تجارب التسوق دون استخدام اليدين في المول، والاستمتاع أيضاً بالعروض الحصرية لنزلاء الفندق في بعض المتاجر الفاخرة ومجموعة واسعة من المحال التجارية المتميزة في مول الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news