أين تذهب في العيد.. عيد الأضحى في «روزوود أبوظبي»

المصدر: الإمارات اليوم

يعد عيد الأضحى من أهم المناسبات والأعياد التي تحتفل بها أبوظبي بالعديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية إلى جانب التسوّق والطعام، حيث تقدم المدينة أفضل ما لديها من أطعمة عالمية، ويحتفي روزوود أبوظبي خلال عيد الأضحى بأشهى الأطباق العربية الأصيلة من خلال قائمة طعام تضج بأطيب صنوف المقبلات والمازات والأطباق الرئيسة يعدّها الشيف عماد زلّوم.

وتتوافر قائمة الطعام الخاصة هذه في ردهة بهو المجلس الأنيقة والهادئة، ومطعم «المجلس» الذي تم افتتاحه أخيراً ليقدم إطلالة جميلة على الحديقة، وذلك بـ260 درهماً للفرد.

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