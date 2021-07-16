أين تذهب في العيد.. مراكز التسوق تُطلق حملتَي «تذوّق واربح» و«عيد الأضحى»

المصدر: الإمارات اليوم

تستمر العروض الترويجية المتعددة لمجموعة مراكز التسوق في دبي في مفاجأة المتسوقين ومحبي الطعام في دبي مع حملتَي «تذوق واربح» و«عيد الأضحى»، حيث سيحصل المتسوقون على جوائز فورية وإقامة فندقية فاخرة. وتقدم حملة عيد الأضحى للعملاء فرصتين للفوز عند إنفاق 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة، ليكون المتسوق مؤهلاً للدخول في السحب الرقمي، حيث سيحصل 40 متسوقاً على فرصة لربح جوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم. وسيربح كل فائز 5000 درهم كعيدية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المتسوق مؤهلاً تلقائياً للمشاركة في سحوبات حملة مفاجآت صيف دبي الكبرى، لفرصة ربح سيارة إنفينيتي Q50.

وعند إنفاق 100 درهم في أي من منافذ الأطعمة والمشروبات في مراكز التسوق المشاركة سيحصل محبو الطعام على قسائم «امسح واربح» من مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري. وتشمل الجائزة الفورية إقامة خلال العيد في فنادق 5 نجوم.

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