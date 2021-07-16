أين تذهب في العيد.. سوق مدينة جميرا.. أفضل التجارب والعروض

المصدر: الإمارات اليوم

كشف سوق مدينة جميرا لزواره عن مجموعة متنوعة من التجارب والعروض الترويجية احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. ويمكن للزوار الاستمتاع خلال أيام العيد بتجارب تناول الطعام المميزة من البرانش وقوائم المأكولات المُتنوعة من مختلف المطابخ، إذ يُقدم السوق العربي الأصيل ووجهة التسوق وتناول الطعام المُفضلة في دبي خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والميزانيات.

ويمكن للذواقة الاستمتاع بالبرانش في المطعم البلجيكي الأصيل في سوق مدينة جميرا يوم الجمعة خلال أيام العيد من الساعة 2 ظهراً حتى 5 عصراً. والاختيار من مجموعة من المقبلات المخصصة للمشاركة، بما في ذلك كروكيت اللحم البقري وتارتار السلمون وكرات اللحم، ومجموعة من الأطباق الرئيسة التي تضم شرائح اللحم المشوية مع البطاطس المقلية وسمك السلمون الاسكتلندي المقلي أو روبيان النمر المشوّح بالثوم والأعشاب.

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