النصف_الحلو.. 6 نصائح سهلة لتسمية عملك التجاري الناشئ

المصدر: الامارات اليوم

بالنسبة للعديد من رواد الأعمال، تعد تسمية أعمالهم نقطة تحول مشروعاتهم من فكرة إلى عمل حقيقي، ويمكن أن تمثل محاولة العثور على اسم لمشروعك الناشئ أمراً مثيراً للغاية، ويعد العثور على الاسم المناسب، الذي يمكن أن يميز عملك عن الآخرين، أمراً مهماً إذا أخذنا في الاعتبار أنه سيشارك مع عملائك فكرة عما يقوم به مشروعك الناشئ، كون اسم عملك هو الطريقة الأولى التي يسمع بها عميلك المستهدف عن عملك.

وتوضح المدير العام لـGoDaddy في الشرق الأوسط وإفريقيا، سيلينا بيبر: «إن من الضروري للغاية أن يختار رائد الأعمال الاسم الصحيح لعمله الناشئ، لأنه سيساعد عملاءه في الوصول إليه بسهولة وبشكل فوري تقريباً، كما سيمكّن اسم المشروع من تأسيس هوية وصورة فريدة تمثل وجود المشروع في السوق وتساعد في إنجاحه».

وسواء كنت تستخدم أداة GoDaddy لاقتراح اسم لنشاطك التجاري لمساعدتك في تسمية شركتك الناشئة، أو قررت العثور على اسم بنفسك، فيمكنك دائماً الاستفادة من النصائح الثماني السهلة التالية..

لمشاهدة النصائح ال 6، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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