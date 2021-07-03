النصف_الحلو.. ألمانيا تفتح أبوابها أمام السيّاح من مختلف أنحاء العالم

المصدر: الامارات اليوم

أكّد المجلس الوطني الألماني للسياحة إعادة افتتاح ألمانيا لأبوابها أمام السيّاح الدوليين، بمن فيهم المسافرون من دول الخليج العربي، بموجب لوائح التأشيرات الحالية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة في دول الخليج: «يلعب فتح الحدود الألمانية أمام المسافرين الدوليين قبل موسم الصيف دوراً جوهرياً بالنسبة لمنظومة السياحة المحلية، ونتوقع أن تُعزز ألمانيا هذا العام مكانتها كوجهة سفر عالمية. وحرصنا بدورنا على التعاون مع وكالات السفر الشريكة في المنطقة، خلال الأشهر القليلة الماضية، لضمان تصدّر ألمانيا قائمة الوجهات السياحية المفضلة عند عودة حركة السفر».

ولسياحة آمنة، يتعين على الزوار تعبئة استمارة الدخول الرقمية التي تتضمن تحميل دليل التطعيم ضد «كوفيد-19» على هيئة رقمية أو ورقية (مثل كتيب التطعيم الخاص بمنظمة الصحة العالمية) مع لقاح معتمد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA). كما يتعين على الزوار أيضاً حمل نسخة مطبوعة من وثيقة اللقاح قبل الدخول إلى البلاد، حيث تشمل اللقاحات المعتمدة، لقاحات فايزر- بايو إن تيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، مع وجوب مرور 14 يوماً على الأقل على تلقي الجرعة الثانية.

وأضافت صوفو: «تضم ألمانيا الكثير من الأنشطة الصيفية للسيّاح من حول العالم، بدءاً من مراكز السبا ومنتجعات الصحة والمسارات الطبيعية في الغابات».

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