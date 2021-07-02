أين تذهب.. «جراند بلازا» يطلق عروض الصيف في منتجع M

المصدر: الامارات اليوم

أطلق منتجع M في فندق جراند بلازا موفينبك - ميديا سيتي عرضاً جديداً ومثيراً لفصل الصيف، لحمايتك من الإجهاد طوال الشهر.

وتبدأ عروض Spacation مع جلسة مساج لمدة 60 دقيقة، تبدأ من 275 درهماً بدلاً من 415 درهماً.

ويقدم المنتجع الصحي مجموعة متنوعة من خدمات التدليك المميزة، وجلسات العناية بالوجه والجسم، ويمكن لزوّار «M spa» إضفاء طابع شخصي على تجربة السبا الخاصة بهم، من خلال حجز وقت خاص بدلاً من العلاجات، وبمجرد قيام الزبائن بتحديد متطلباتهم.

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